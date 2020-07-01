KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN DİBİ SU ALTI KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ BİNLERCE balığa mezar olan Küçükçekmece Gölü'nün dibi su altı kamerası ile görüntülendi.

BİNLERCE balığa mezar olan Küçükçekmece Gölü'nün dibi su altı kamerası ile görüntülendi.

Aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölen deniz canlıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıyı Temizliği ekiplerinin temizleme çalışmaları sürerken, göldeki kirlilik suyun yüzeyine kadar gözle görülür derece artmaya devam ediyor. Göl ve çevresinde ise keskin bir kötü koku hakim. Yosunlar, ölü yengeçler, çöpler göl üzerinde yüzüyor.

Gölün içinde ise su altı kamerasıyla bile görüntü almak oldukça zor. Kameraya gölün dibindeki sarı tabaka yansıyor.

BELEDİYE EKİPLERİ SU YÜZEYİNİ TEMİZLİYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıyı Temizliği birimi ekipleri, göl kenarında biriken pislikleri ve ölü yengeçleri temizlemek için bir ekip çalışma yapıyor. Ekipten bir kişi süzgeç, yardımıyla su üzerindeki pislikleri temizliyor. Gölün kenarında biriken pisliklerde çok sayıda ölü yengeç bulunuyor. Ayrıca gölün yüzeyindeki çöpler ve ekmekler de dikkat çekiyor. Kirlilikle karışan yosunlar simsiyah bir görüntü oluşturuyor. Seyahlık öbek öbek göl yüzeyinde duruyor.

ÇEVREDE KESKİN KÖTÜ KOKU

Göl çevresinde yaşayanlar ise her yıl bu zamanlarda kirliliğin arttığını belirtiyor. Ayrıca çevrede keskin bir kötü koku oluştuğunu ve belediyenin çalışmadığını söylüyorlar. Yürüyüş yapan Fikri Cömert, 'Şu göldeki balık hiçbir yerde yoktur. Tonlarca balık gitti, tonlarca balık' Acıyoruz, başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

BAKIMSIZLIK VAR

Çocuğu ile birlikte sahilde yürüyüşe çıkan Abdülkerim Zengin kötü kokudan şikayetçi. Zengin, 'Bakımsızlıktan oluyor bu, ilgisizlikten. Biraz bakım ve ilgi olsa tabii doğal olarak daha temiz olur. Balıklar da ölmez, herhangi bir canlı da ölmez. Bir de kötü koku var. Az önce yürürken çocuğum 'baba kötü koku var' dedi. Ben de 'maskeni çıkarma' dedim. Bakım lazım, ilgi lazım" diye konuştu.

Musa Karaman, 'İlgilenmiyorlar, oradan atıyorlar, fabrika atıkları, şunlar bunlar. Bazen çok kirleniyor, senede bir sefer falan. İlgilenen olmadığı zaman bu zamanlar daha çok kirli oluyor. Yengeçler falan hep kenarda ölü duruyor" dedi.

Kaynak: DHA