Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar temizleniyor
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Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar temizleniyor

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıklar temizleniyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıkları ve atıkları temizleme çalışmaları başladı.

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran ölü balıkları ve atıkları temizleme çalışmaları başladı.

Küçükçekmece Gölü'nde çeşitli balık türleri ve atıkların kıyıya vurması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Temizlik çalışması sırasında gölün bazı noktalarında birikmiş çok sayıda balık ölüsüne rastlandı. Bazı kıyı kesimlerinde kirlikten kaynaklanan bulanık su görüntüsü gözlemlendi.

Daha önce, Büyükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve balık ölümlerine rastlanmış, bunun üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, göldeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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