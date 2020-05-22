Küçükçekmece'de üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti Küçükçekmece'de üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti Küçükçekmece'de epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası üçüncü kattan iki binanın arasına düşerek hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası üçüncü kattan iki binanın arasına düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, 3. Çınar Sokakta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İlyas Baykara binanın en üst katındaki evinden dengesini kaybederek iki bina arasına düştü. Yaşanan olayda İlyas Baykara'nın sesini duyan eşi, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. Yapılan çalışmaların ardından İlyas Baykara'nın cenazesi, yoğun kalabalığın içinden alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA