Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
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Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Genç kadın, " Dün akşam karakola gittim şikayette bulunacaktım avukatım 'sabah ben bulunurum' dedi. Sabah da bu olayı yaşadık" dedi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta meydana geldi. 3 yıl önce eşinden boşanan Ehlinaz Orak işe gitmek için evinden çıktı, taksi arayan kadına eski eşi K.E. bıçakla saldırdı. Bir süre ölmesi için kadının başında bekleyen saldırgana çevredekiler müdahale etti. Kaçan saldırgan daha sonra polis tarafından yakalandı.

"BOĞAZIMA SARILDI BIÇAKLA"

Yaşadığı dehşeti anlatan 33 yaşındaki Ehlinaz Orak, " Sabah işe gitmek için evden çıktım. Taksi bulanmayınca bizim bir arka sokağa girdim. Sonra arkamdan birinin geldiğini hissettim. Boğazıma sarıldı bıçakla kesecekti dirseğimle vurdum bir tane. Ondan sonra başka yerlerime saldırdı, kesti. Ben çığlık attım. İnsanlar toplandı. 3 sene oldu boşanmıştık. 9 yaşında bir de kızım var onu da arayıp tehdit etmiş. Beni seçmezsen seni de öldürürüm demiş çocuğuna. Geçen hafta nişanlandım. 2-3 gündür arayıp sürekli tehdit ediyor. Ben 'aramızdaki her şey bitti' diyorum. 'Hayır mezarda bitecek' diyor. 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek tehditler savurdu. Dün akşam karakola gittim şikayette bulunacaktım avukatım 'sabah ben bulunurum' dedi. Sabah da bu olayı yaşadık" diye konuştu. 

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM" Orak'ın kız kardeşi Seda Kılınç ise," Boşandığından beri tehditler alıyordu. 'Bu işin sonu mezarda bitecek göreceksin' diyordu. Dün saat gece 1'e kadar karakolda bekledik. 'Gidin kanıtlı bir şekilde getirin. Savcılık kanıtsız ifade istemiyor' dediler. Biz de avukatımızla konuştuk. 'Ben sabah dilekçe veririm. Siz gidin dedi' çünkü çok bekledik.  Sabah da ablam işe giderken bıçakla saldırmış.Ülkemizde ilk defa olan bir şey değil bu sonu da gelmeyecek biliyoruz. Ceza almıyorlar. Şuan biz burada konuşurken bile kaç tane kadın şiddete uğruyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Kadının yeğeni ise daha öncede çok kez şiddet gördüğünü kendilerinin de tehdit ve şiddet gördüklerini anlattı. 

EMNİYET: İŞLEMLER BİTMEDEN KARAKOLDAN AYRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgi ise Ehlinaz Orak'ın karakola geldiği ancak işlemlerin bitmesini beklemeden ayrıldığı yönünde. Orak'ın resmi başvurunun alınamadığı kaydedildi.


- İstanbul
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Küçükçekmece'de sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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