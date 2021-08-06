Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
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Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular

Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

KÜÇÜKMECE'de genç kadın, cadde ortasında tartıştığı 1'i kadın 2 arkadaşının şiddetine uğradı.

KÜÇÜKMECE'de genç kadın, cadde ortasında tartıştığı 1'i kadın 2 arkadaşının şiddetine uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bu sabah 06.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü seyir halindeki otomobilini yol kenarına park etti. Otomobilin arka koltuğunda bulunan kadın araçtan inerek, ön koltukta oturan kadın arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ön koltukta oturan kadın, arkadaşının şiddetine uğradı. Arkadaşının kendisine tokat atması üzerine kadın otomobilden uzaklaştı. Bunun üzerine diğer arkadaşı yanına gittiği genç kadına tokat attı, küfür etti daha sonra elinden tutarak zorla otomobile bindirmeye çalıştı. 

(Fotoğraf)


Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular
Küçükçekmece'de önce tartıştılar sonra vurdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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