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Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Medeni Topaloğlu - Genel
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- Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının yeniden etkili olmasıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde çocuklar kendilerini dışarı attı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlenen çocuklar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Genel

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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