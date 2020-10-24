Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

24.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:11
Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de aynı binada iki daireye girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de aynı binada iki daireye girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde 5 Ekim'de bulunan bir binadaki iki dairede 2 televizyon, 2 tablet ve 25 bin lira değerinde altın çalınması olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Eyüb A. ve Eser A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin "evden hırsızlık", "terör örgütünün propagandasını yapmak", "mala zarar verme" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin binaya girdikleri, bir süre sonra çarşafa sardıkları televizyonlarla çıktıkları ve bir taksiye bindikleri görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Derviş Zaim Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Babel Falcao Samatta Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 10:21:06. #1.14#
title