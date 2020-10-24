Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de aynı binada iki daireye girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de aynı binada iki daireye girerek yaklaşık 25 bin lira değerinde altın çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde 5 Ekim'de bulunan bir binadaki iki dairede 2 televizyon, 2 tablet ve 25 bin lira değerinde altın çalınması olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Eyüb A. ve Eser A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin "evden hırsızlık", "terör örgütünün propagandasını yapmak", "mala zarar verme" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin binaya girdikleri, bir süre sonra çarşafa sardıkları televizyonlarla çıktıkları ve bir taksiye bindikleri görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu