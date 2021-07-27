Küçükçekmece Belediye Espor Merkezi başvuruları almaya başladı

Küçükçekmece Belediyesinin espor oyuncularına çeşitli fırsat ve imkanlar sunacağı Espor Merkezi'nin başvuruları açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi'de profesyonel espor oyuncuları yetiştirilecek ve uluslararası turnuvalar ile genç oyuncuların profesyonel esporculuğa adım atabileceği fırsatlar sunulacak.

Bu espor merkezinde profesyonel espor oyuncuları genç oyunculara koçluk yapacak. Oyuncular MOBA ve FPS kategorilerinde profesyonel oyunculardan destek alabilecekler. Eğer siz de bu espor merkezinde fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız gideceğiniz formu doldurarak başvurabilirsiniz.

Başvurmak için gerekli kriterler:

15-22 yaş arasındaki kişiler MOBA ya da FPS alanında oyuncu olarak eğitim alabilirler.

22-29 yaş arasındaki kişiler Analist, Koç veya Menajer olarak eğitim alabilirler.

Her kurs 1 ay sürmektedir.

Her kurs sınıf başına 20 kişilik öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır.

Her öğrencini aylık belirlenen eğitim süresine göre %10 devamsızlık hakkı ve %10 mazeret hakkı vardır.

Toplamda %80 saatlik bir eğitimi tamamlamış olmaları gerekiyor, başarılı sayılabilmeleri için.

Seçilmiş kişi eğer daha önceden 2 defa %80 saatlik eğitimin altında kaldıysa ve başarısız olduysa 1 kurs boyunca başvuru yapamaz ve o ay içerisinde başvurusu değerlendirilmez.

Daha önceden eğitimini tamamlamış kişiler tekrardan öğrenci adı altında başvuru yapamaz ancak Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezini koçlarla iletişim kurarak istedikleri zaman kullanabilir.

Eğitimlere katılabilmeniz ve Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezinden yararlanabilmeniz için, Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.

Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre seçilmektedir.

Kaynak: Playerbros