Küçükçekmece Belediye Espor Merkezi başvuruları almaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece Belediye Espor Merkezi başvuruları almaya başladı

Küçükçekmece Belediye Espor Merkezi başvuruları almaya başladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Küçükçekmece Belediyesinin espor oyuncularına çeşitli fırsat ve imkanlar sunacağı Espor Merkezi'nin başvuruları açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi'de profesyonel espor oyuncuları yetiştirilecek ve uluslararası turnuvalar ile genç oyuncuların profesyonel esporculuğa adım atabileceği fırsatlar sunulacak.

Bu espor merkezinde profesyonel espor oyuncuları genç oyunculara koçluk yapacak. Oyuncular MOBA ve FPS kategorilerinde profesyonel oyunculardan destek alabilecekler. Eğer siz de bu espor merkezinde fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız gideceğiniz formu doldurarak başvurabilirsiniz.

Başvurmak için gerekli kriterler:

15-22 yaş arasındaki kişiler MOBA ya da FPS alanında oyuncu olarak eğitim alabilirler.

22-29 yaş arasındaki kişiler Analist, Koç veya Menajer olarak eğitim alabilirler.

Her kurs 1 ay sürmektedir.

Her kurs sınıf başına 20 kişilik öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır.

Her öğrencini aylık belirlenen eğitim süresine göre %10 devamsızlık hakkı ve %10 mazeret hakkı vardır.

Toplamda %80 saatlik bir eğitimi tamamlamış olmaları gerekiyor, başarılı sayılabilmeleri için.

Seçilmiş kişi eğer daha önceden 2 defa %80 saatlik eğitimin altında kaldıysa ve başarısız olduysa 1 kurs boyunca başvuru yapamaz ve o ay içerisinde başvurusu değerlendirilmez.

Daha önceden eğitimini tamamlamış kişiler tekrardan öğrenci adı altında başvuru yapamaz ancak Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezini koçlarla iletişim kurarak istedikleri zaman kullanabilir.

Eğitimlere katılabilmeniz ve Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezinden yararlanabilmeniz için, Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olmanız gerekmektedir.

Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre seçilmektedir.

Kaynak: Playerbros

Cem Bölükbaşı, Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine doğru ilerliyor
Cem Bölükbaşı, Espor sahnesinden Formula 1 pistlerine doğru ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Müge Anlı İrem Derici
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece Belediye Espor Merkezi başvuruları almaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:48:13. #1.15#

title