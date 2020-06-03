Küçük Zeynep, Başkan Akın'ın makam aracıyla tedaviye gitti
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Küçük Zeynep, Başkan Akın'ın makam aracıyla tedaviye gitti

Küçük Zeynep, Başkan Akın'ın makam aracıyla tedaviye gitti Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Zeynep Güneş'in yardım çağrısına duyarsız kalmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, makam aracını minik kıza tahsis etti.

03.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:10

Küçük Zeynep, Başkan Akın'ın makam aracıyla tedaviye gitti

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Zeynep Güneş'in yardım çağrısına duyarsız kalmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, makam aracını minik kıza tahsis etti. minik Zeynep Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki tedavisine Başkan Akın'ın makam aracıyla gitti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve lenfoma kanseri olan 7 yaşındaki Zeynep Güneş'in yardım çağrısına duyarsız kalmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın daha önce ziyaret ettiği ailenin eksiklerini bir hayırseverin de destekleriyle gidermiş ve Zeynep'in hastaneye gidip gelirken makam aracını kendisine tahsis edeceğini ifade etmişti. Göreve geldiğinden beridir makam aracını kullanmayan Çetin Akın, aracını kemoterapi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine giden Zeynep Güneş'e tahsis etti.

Başkan Akın'ın makam aracı 7 yaşındaki Zeynep'i evinden babası Kutbettin Güneş ile birlikte alarak Manisa'da tedavi olacağı hastaneye götürdü.

Küçük Zeynep, Başkan Akın'ın makam aracıyla tedaviye gitti

Kaynak: İHA

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