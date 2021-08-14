Küçük Venedik'te seyyar terörü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük Venedik'te seyyar terörü

Küçük Venedik'te seyyar terörü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'dan tatil için Bursa'ya gelen uzman çavuş, gezmek için gittiği turistik Gölyazı Mahallesinde tezgahtaki fiyatları normalinden pahalı bulduğu için satıcıların saldırısına uğradı.

Adana'dan tatil için Bursa'ya gelen uzman çavuş, gezmek için gittiği turistik Gölyazı Mahallesinde tezgahtaki fiyatları normalinden pahalı bulduğu için satıcıların saldırısına uğradı. Uzman çavuşu dükkana sokup öldüresiye döven şahıslar, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu da darp etti. Uzman çavuş ve ailesi olaydan sonra hastaneye gidip rapor alırken, kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Japonların dünyada gezilebilecek başlıca tatil yerleri listesine dahil ettiği, balıkçı kadınlarıyla ünlü, küçük Venedik lakaplı Gölyazı Mahallesinde meydana geldi. Gölün tam ortasındaki mahalleyi ailesiyle birlikte gezip fotoğraf çekmeye gelen Adana'da görevli Uzman Çavuş İ.U.(32), alışveriş yapmak için dükkanların önüne açılan tezgahları gezmeye başladı. Bir tezgahtaki fiyatları pahalı bulduğu için diğer taraftan alışveriş yapmak isteyen İ.U.'ya, o tezgahtan alışveriş yapamayacağı söylendi. Buna itiraz eden uzman çavuş İ.U, ne olduğunu bile anlamadan etrafını saran ve esnaf olduklarını iddia eden kişilerce darp edilmeye başlandı.

İ.U'yu dükkanın içine sokan saldırganlar, burada öldüresiye dövdü. Duruma müdahale etmeye çalışan İ.U.'nun 32 yaşındaki eşi Ö.U., 8 yaşındaki kızları C.U. ile 5 yaşındaki oğulları E.Y.U. da saldırganlar tarafından darp edildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Darp sırasında dudağı patlayan küçük çocuk, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, feci dayağın dakikalarca sürdüğü, uzman çavuşun üzerine abanan kalabalığın dükkanın içinde İ.U'nun başına defalarca tekmeyle vurduğu ve eşini de darp ettiği görüldü.

Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, gözü dönmüş saldırganları güçlükle sakinleştirdi. Yaralı uzman çavuş ile eşi ve çocukları jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan aile rapor aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığı belirtildi. Öte yandan, olayın ardından görüntü almak isteyen basın mensupları da hakarete uğradı. - BURSA

Küçük Venedik'te seyyar terörü
Küçük Venedik'te seyyar terörü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Anadolu operasyonunda yakalanan zanlı, evinde bulunan ve paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın almış
Cinayetten beraat etti, cinayete kurban gitti
Cinayetten beraat etti, cinayete kurban gitti
Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar
Demir korkuluklardan kanala atlayacaktı! İntihara kalkışan kadını, kelepçeyle hayata bağladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük Venedik'te seyyar terörü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:22:54. #1.14#

title