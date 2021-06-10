Küçük tanık, kardeşi Şiyar'ın çivili sopayla dövdüğünü iddia etti
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Küçük tanık, kardeşi Şiyar'ın çivili sopayla dövdüğünü iddia etti

Küçük tanık, kardeşi Şiyar'ın çivili sopayla dövdüğünü iddia etti
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'ın (9) ölümüyle ilgili açılan davada tanık olarak dinlenen kız kardeşi, annesinin arkadaşı Hami Kıcı'nın kardeşini çivili sopayla dövdüğünü söyledi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'ın (9) ölümüyle ilgili açılan davada tanık olarak dinlenen kız kardeşi, annesinin arkadaşı Hami Kıcı'nın kardeşini çivili sopayla dövdüğünü söyledi. 

Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı. Yangında 9 yaşındaki Şiyar Kılıç yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısı anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da, diğer şüpheliler Yasin Kıcı ve Emine Kıcı'yı ise Sakarya'da gözaltına aldı. 

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma bugün görüldü. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, SEGBİS sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle tutuklu sanıklar anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı ve kardeşi Yasin Kıcı ile anneleri Emine Kıcı salona bağlanamadı. 'AĞABEYİME SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU' Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan Şiyar'ın kız kardeşi M.K., sanık Hami Kıcı'nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını, ailenin diğer üyelerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi. Yaşanan son olayda da Hami Kıcı'nın Şiyar'a çivili sopayla vurduğunu anlatan kız kardeş, daha önce verdiği ifadelerinde korktuğu için şiddet olaylarından bahsetmediğini söyledi. 

Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi. 

 


- Sakarya
Küçük tanık, kardeşi Şiyar'ın çivili sopayla dövdüğünü iddia etti
Küçük tanık, kardeşi Şiyar'ın çivili sopayla dövdüğünü iddia etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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