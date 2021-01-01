Küçük Özge yeni yaşına 'yeni protez' bacağıyla girdi

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (42) kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yaşına yeni yılda, yeni proteziyle girdi. Minik Özge 7 yaşına girmenin mutluluğunu yaşarken, dileğinin koşmak olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak 'Özge' adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge Yıldırım'ın yürümesi için baba Ali İhsan Yıldırım tarafından evin tavanına 150 TL harcayarak düzenek kuruldu. Kurulan düzenekle yürümeye başlayan minik Özge için ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

'İSTANBUL'DA YENİ PROTEZ TAKILDI'Yıldırım ailesine vatandaşlar ve özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin TL maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum sürecinin atlatılması için İstanbul'a gitti. Özel bir protez merkezinde yeni protez takılan minik Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla yürüme eğitimi aldıktan sonra tekrar Antalya'daki evlerine döndü.'YENİ PROTEZİYLE MUMLARI ÜFLERKEN 'KOŞACAĞIM' DEDİ'1 Ocak 2014'te dünyaya gelen Özge için ailesi bugün doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. 'İyi ki doğdun Özge' yazılı pastayı ışıkları kapattıktan sonra getiren baba Ali İhsan Yıldırım ile kızı Özge, mumları birlikte üfledi. Yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle giren Özge, mumları üflerken yeni proteziyle beraber koşmak istediğini söyledi.'PROTEZİNİ BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEDİK'4,5 aydır Özge'nin protez mücadelesiyle uğraştıklarını ve sonunda kazandıklarını dile getiren baba Ali İhsan Yıldırım (37), "Çok mutluyuz, sonunda İstanbul'da 'Yeni Ufuklar Derneği' bize protezin her aşamasında yardımcı oldu. Her türlü bize yardımcı oldular. Bu arkadaşların sayesinde protezini baştan aşağıya yeniledik. Mutluyuz, 4,5 aylık bir mücadelenin ardından amacımıza ulaştık, protezimize kavuştuk" dedi.'GÜZEL YÜRÜYOR'Özge'nin yeni yıla ve yeni yaşına yeni proteziyle girdiğini ifade eden baba Yıldırım, çocuğunun da kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi. Özge'nin yeni proteziyle rahat yürüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, "Eski protezine göre güzel yürüyor. Bu protezin dizi de değişti, dışına kaplama da yaptırdık daha da güzelleşti" diye konuştu.'KOŞMASINI AMAÇLIYORUZ'Özge'nin bugün itibariyle 7 yaşında olduğunu ve 8'den gün aldığını belirten Ali İhsan Yıldırım, "Bundan sonra Özge ile sahilde bol bol yürüyüş yapacağız. Şu anki ilk amacımız yeni protezine alışmasını sağlamak, alıştırmadan sonra koşuya geçmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.'YENİ YAŞ HEDİYESİ OLARAK TABLET ALACAĞIM'

Kızına yeni yaşında bir tablet alacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Ben daha kızıma hediye almadım ama bu sene en güzel hediyemizi 'Yeni Ufuklar Derneği' verdi. Ben de yeni geldiğimiz için Özge'ye kırılan tabletinin yenisini alacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN