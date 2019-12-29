Küçük kızın mum ile imtihanı
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Küçük kızın mum ile imtihanı

Doğum günü için yaş pasta niyetine süslenen bir kabağın üzerine konulan mumu söndürmek için uğraşan sevimli küçük kızın görüntüleri izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.

29.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:38
Küçük kızın mum ile imtihanı

Doğum günü için yaş pasta niyetine süslenen bir kabağın üzerine konulan mumu söndürmek için uğraşan sevimli küçük kızın görüntüleri izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.


Amatör bir kameraman tarafından 'in bir köyünde kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürüyor. Doğum günü için yaş pasta niyetine süslenen bir kabağın üzerine konulan mumu söndürmek isteyen küçük kızın çabaları adeta gülmekten kırıp geçiriyor. Mumu söndürmek için oldukça ciddi bir mesai harcayan küçük kız, defalarca üflemesine rağmen mumu söndürmekte bir türlü başarılı olamıyor. Bu duruma sinirlenen küçük kız, bu kez de muma iyice yaklaşarak şansını denemek istiyor. Nefesi tükenene kadar muma üfleyen küçük kız, bu girişiminde de yine başarısız olunca kabağın üzerindeki mum yere düşüyor.


Aile üyelerinin de alkış ve destekleriyle mumu söndürmekte kararlı olan küçük kız, son denemesinde ise uzun uğraşlar sonucu mumu söndürmeyi başarıyor. Mumu söndürdükten sonra küçük kızın yüzündeki gülümseme ise görülmeye değer. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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