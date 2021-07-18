Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı

Bursa'da küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi yerden alarak giden kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan künyenin bulunmasını isteyen küçük kızın o anları ise kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan optikçinin önünde meydana gelen olayda iş yeri sahipleri küçük kızlarıyla birlikte dükkanlarına uğradı. Bu sırada araçtan inen küçük kızın kolundaki altın künye yere düştü. Ailesi kızlarının kolunda künyeyi göremeyince etrafta arama yaptı fakat bulamadı.

KAMERADAN EŞKALİ BELİRLENDİ

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen aile araçtan inerek dükkana girdikleri sırada künyenin yere düştüğünü ve kısa bir süre sonra yoldan geçen yaşlı bir kişi tarafından yerden alındığını gördü. Durum üzerine harekete geçen aile polis karakoluna giderek altın künyeyi alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arama çalışması başlattı.

BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYOR

Küçük kızın ise künyesinin çalındıktan sonra annesinin çektiği videoda çalınan künyesinin bir an önce bulunmasını istediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı