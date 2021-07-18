Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı

Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi yerden alarak giden kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan künyenin bulunmasını isteyen küçük kızın o anları ise kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan optikçinin önünde meydana gelen olayda iş yeri sahipleri küçük kızlarıyla birlikte dükkanlarına uğradı. Bu sırada araçtan inen küçük kızın kolundaki altın künye yere düştü. Ailesi kızlarının kolunda künyeyi göremeyince etrafta arama yaptı fakat bulamadı.

KAMERADAN EŞKALİ BELİRLENDİ

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen aile araçtan inerek dükkana girdikleri sırada künyenin yere düştüğünü ve kısa bir süre sonra yoldan geçen yaşlı bir kişi tarafından yerden alındığını gördü. Durum üzerine harekete geçen aile polis karakoluna giderek altın künyeyi alan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arama çalışması başlattı.

BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYOR

Küçük kızın ise künyesinin çalındıktan sonra annesinin çektiği videoda çalınan künyesinin bir an önce bulunmasını istediği görüldü.

Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 saatlik nefes kesen operasyon! Şelaleden düşen adamın imdadına askeri helikopter yetişti
5 saatlik nefes kesen operasyon! Şelaleden düşen adamın imdadına askeri helikopter yetişti
Yatırın tapulu malı olduğunu öne süren vatandaş, içine girip yattı
Yatırın tapulu malı olduğunu öne süren vatandaş, içine girip yattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Zeynep Bastık Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Burak Elmas Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 10:29:52. #1.15#

title