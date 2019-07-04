Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Küçük İskender" adıyla tanınan ünlü şair Derman İskender Över için Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında kanser teşhisi konulan "Küçük İskender" lakaplı ünlü şair Derman İskender Över, tedavi gördüğü Paşabahçe Devlet Hastanesinde Salı gecesi hayatını kaybetmişti. Küçük İskender için Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene İskender'in annesi Nilsu Türen, kız kardeşi Gül Elif Çubuktar, eniştesi Erol Çubuktar, yazar Pelin Batu, oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı Can Bonomo, yazar Ahmet Ümit, yazar ve oyuncu Orhan Alkaya, ressam Bedri Baykam, eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda isim katıldı.

İskender'in tabutunun üzerine Fenerbahçe ve Kabataş Lisesi atkısı konuldu. Tören sonrası ünlü şairin cenazesi, cenaze aracı ile Ortaköy Camii'ne götürüldü.

"Böylesine söz cambazı olan bir adam için söyleyecek kelime yok"

Şairin kız kardeşi Gül Elif Çubuktar, "Böylesine söz cambazı olan bir adam için söyleyecek kelime yok. Beni hep ders çalıştırırdı. Bu kız anlamıyor bir şeyden derdi. Ağabey derdim sen çok zekisin. O Cerrahpaşa'yı kazandı, ben Marmara'yı kazandım. Beraber okuduk. Bugün de saatini getirdim. Saatsiz duramazdı, hep saate bakardı. O da burada şuan" diye konuştu.

"Onu görmeyecek olmayı içime sindirmiş değilim"

Çok yakın bir dostunu kaybettiğini ifade eden yazar ve oyuncu Orhan Alkaya, "Genç modern şiirimizin bütünleyicisi oldu. Geç katıldı. Adeta dönem tamamlanmak üzereyken geldi ve bir yıldız gibi çemberde kendisine büyük bir yer açtı. Bizim bir yıla yakındır hazır olduğumuz bir duygumuz var ama bu kendinin ta kendisi olan adamı bir daha görmeyecek olmayı hala içime sindirmiş değilim" şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir şairimizi kaybettik"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, "Onun hatırasını sonsuza denk yaşatacağız. Küçük İskender'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, siz sevgili dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir şairimizi kaybettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA