Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti
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Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti

Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Erdem Satan'ın bisiklet hayalini Yardımeli Derneği Şırnak İl Başkanı Salih Babrak geçekleştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Erdem Satan'ın bisiklet hayalini Yardımeli Derneği Şırnak İl Başkanı Salih Babrak geçekleştirdi.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Şırnak İl Başkanlığı yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtımı sırasında Erdem Satan (9) isimli öğrenci, dernek başkanı Salih Babrak'a bisiklet hayalini iletti. Bunun üzerine Başkan Babrak, küçük Erdem'in bisiklet hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Bağışçıların desteğiyle bisiklet alan Babrak, Satan'ın evine giderek bisikletini hediye etti. Hayaline kavuşan Satan, Başkan Babrak'a teşekkür etti. Yardımeli Derneği Şırnak İl Başkanı Salih Babrak; "Erdem kardeşimizin hayali olduğunu öğrendik. Erdem kardeşimize bisikletini karne hediyesi olarak teslim ettik. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti
Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti
Küçük Erdem'in bisiklet hayali gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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