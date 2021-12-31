Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama Araştırma Merkezi tarafından desteklenen "Küçük Eller Büyük Resimler" adlı proje bugün Oltu Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım bölümü Araştırma görevlisi Ferdi Ayaz'ın yaptığı proje kapsamında Oltu Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu öğrencileri ile baskı resim çalışması yapıldı. Öğrenciler Atatürk ve Mehmet Akif Ersoyun resimlerini yaptılar yapmış oldukları çalışmadan son derece mutlu olurken böyle projelerin yine yapılmasını istediler.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Araştırma görevlisi Ferdi Ayaz, "Bugün sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirdik Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama Araştırma Merkezi tarafından desteklenen "Küçük Eller Büyük Resimler" adlı proje bugün Oltu Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü baskı resim atölyemizde ilköğretimden gelen çocuklarımızla beraber baskı resim uygulamamızı gerçekleştirdik projeden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklıya teşekkür ederiz" dedi.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt ise "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sanatsal sportif kültürel faaliyetlerde de kişisel gelişim sağlamaları yönünde biz Oltu Meslek Yüksek okulu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde çocuklarımızı Oltu Meslek Yüksek okulu grafik tasarım atölyesine getirdik. Burada baskı resimler yaptırdık çocuklara yaparak ve yaşayarak öğrenme tekniğini keşfetmiş oluyorlar bizlere atölyelerini açan Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca ve Araştırma Görevlisi Ferdi Ayaz"a teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM