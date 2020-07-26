Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
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Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı

Kartal'da bulunan bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı.

26.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:23

Kartal'da Adnan Kahveci metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralanan çocuk kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal'da Adnan Kahveci Metro İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bulunan Berfin D. isimli 7 yaşındaki çocuğun saçları, yürüyen merdivenlerin basamakları arasına sıkıştı.

SAÇLARINDAN VE OMZUNDAN YARALANDI

Saçlarından ve omzundan yaralanan küçük kızı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Yaralı halde kurtarılan kız çocuğu daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı

Kaynak: İHA

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