Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı
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Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı

Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı. Minik Cemre'nin yazdığı notu Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz sabahı çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgede büyük bir alanda zarar ortaya çıkarken, yangından etkilenen vatandaşların da yaraları sarılıyor. Devletin yanı sıra birçok vatandaş da bölgeye yardım kolileri gönderirken, bugün sabah gelen bir koliden çıkan not herkesi duygulandırdı. Üstünde çocuk resmi olan ve Cemre isimli bir çocuğun yazdığı düşünülen notta, "Sakın üzülmeyin. Birlik olun, yeniden yeşeririz biz. Ben her gece size dua ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü de minik Cemre'nin yazdığı notu, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Mersin Aydıncık'a vatandaşlarımızın gönderdiği destek kolisinden minik Cemre'nin bu notu çıktı. Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi. - MERSİN

Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı
Küçük Cemre'nin notu görenleri duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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