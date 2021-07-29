Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
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Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi

Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA'da 9 yaşında Suriyeli sığınmacı kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın, Türk ve sığınmacı çocuklarla buluşup şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

ADANA'da 9 yaşında Suriyeli sığınmacı kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın, Türk ve sığınmacı çocuklarla buluşup şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve Kültür Yöneticisi Recep Tuna'nın Türkiye yapımcıları olduğu, Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın Gaziantep'ten Manchaster'a uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunda ikinci durak Adana oldu. Küçük Amal, Adana Büyükşehir Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı ve SGDD-ASAM'ın rehberliğinde tarihi Taşköprü üzerinde yürüdü. Amal, Zübeyde Hanım Parkı'na da yürürken, kendisine Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu eşlik etti. Etkinliğe katılanlar, Türk ve sığınmacı çocuklardan oluşan SGDD-ASAM Al Farah Çocuk Korosu'nun şarkıları eşliğinde keyifli zaman geçirdi. Sığınmacı nüfusunun en yoğun olduğu şehirler arasında yer alan Adana'da, sığınmacı çocukların ritim gösterisi ve piyano dinletisi ilgi gördü.

AMAL'IN ETEKLERİNİ SADA KADINLARI DİKTİAmal'ın Gaziantep başta olmak üzere Türkiye güzergahında giyeceği etekler, Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından dikildi. Toplam yedi etek; BM Kadın Birimi'nin, Japonya Hükümeti'nin finansal desteği ve SGDD-ASAM ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının ve Kız Çocuklarının Sosyo-Ekonomik İstikrarının Kadın Liderliği Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ve BM Kadın Biriminin, Norveç hükümetinin finansal desteği ve SGDD-ASAM ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü 'Suriyeli ve Ev Sahibi Topluluk Kadınlarının Kanıta Dayalı Veri ve Cinsiyete Duyarlı Destek Yoluyla Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında desteklenen SADA Kadın Kooperatifi ortağı 12 kadın tarafından dikildi. Kadınlar, eteklerin modellerini Amal'ın yürüyeceği Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Antalya, İzmir ve Denizli şehirlerinin yöresel kıyafetlerinden esinlenerek hazırladı. Kutnu kumaşı, bindallı desenleri ve yörelere ait işlemelerle hazırlanan etekler, Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından ortak bir biçimde tasarlandı.82.4 MİLYON İNSAN YERLERİNDEN EDİLDİ

UNICEF ortaklığında çalışmalarını sürdüren SGDD-ASAM Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Yöneticisi Mert Yoleri, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün (UNHCR) 2020 Küresel Eğilimler Raporu'na göre, 2020 yılında savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilen insanların sayısının  82.4 milyona yükseldiğini söyledi. En hassas grup içerisinde çocukların da yer aldığını belirten Yoleri, "Küçük Amal'ın yolculuğunun bu konuda farkındalığı artıracağına inanıyoruz. SGDD-ASAM olarak 55 saha ofisimizle sığınmacılara hizmet veriyoruz. UNICEF ortaklığında yürüttüğümüz Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezlerinde sığınmacı çocukların ve ailelerinin psiko-sosyal iyilik hallerinin geliştirilmesine, sosyal uyumun teşvik edilmesine, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra çocukların eğitimlerine de destek oluyoruz. Sığınmacı çocukların kayıp nesil olmaması için çabalıyoruz" diye konuştu.


Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir

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