Küçük Adamlar Filmi
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13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn’deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake’in ailesi, Tony’nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır.
Yönetmen: Ira Sachs
Senaryo: Ira Sachs, Mauricio Zacharias
Oyuncular: Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear, Talia Balsam, Clare Foley, Yolonda Ross, Andy Karl, Paulina García , Michael Barbieri, Theo Taplitz, Arthur J. Nascarella, Elia Monte-Brown, Johnny Serret, Mauricio Bustamante, Stella Schnabel, Melanie Mahanna, Stan Carp , Yolanda T. Ross, Ching Valdes-Aran , Kevin D. McGee, Teeka Duplessis, Bryan Webster, Madison Wright
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Little Men
Yapımcı Firma: Charlie Guidance Productions
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: ABD, Yunanistan
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 30.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com