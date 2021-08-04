Küçük Adamlar Filmi

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13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn’deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake’in ailesi, Tony’nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır.

Yönetmen: Ira Sachs

Senaryo: Ira Sachs, Mauricio Zacharias

Oyuncular: Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear, Talia Balsam, Clare Foley, Yolonda Ross, Andy Karl, Paulina García , Michael Barbieri, Theo Taplitz, Arthur J. Nascarella, Elia Monte-Brown, Johnny Serret, Mauricio Bustamante, Stella Schnabel, Melanie Mahanna, Stan Carp , Yolanda T. Ross, Ching Valdes-Aran , Kevin D. McGee, Teeka Duplessis, Bryan Webster, Madison Wright

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Little Men

Yapımcı Firma: Charlie Guidance Productions

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: ABD, Yunanistan

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 30.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com