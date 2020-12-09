Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu

09.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:58
Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu

MERSİN'de boşandığı lise öğretmeni Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan Davut Demir'in (41) cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

MERSİN'de boşandığı lise öğretmeni Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan Davut Demir'in (41) cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Olay, geçen yıl 14 Şubat'ta Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Demir'e 'kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası verildi.Kübra Aşkın'ın avukatları karara itiraz ederek, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ceza verilmesi talebiyle Adana Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu haklı bulan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi kararı bozdu. Mahkeme, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.


Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu
Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haberi! Eşi ve 3 çocuğunu öldüren babaya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haberi! Eşi ve 3 çocuğunu öldüren babaya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Tisserand Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:24:30. #1.15#
title