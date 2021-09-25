Kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerince bin 872 gram kubar esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Kösedik Mahallesi'nde F.D.(23) isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kösedik Mahallesi'nde F.D.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada bin 872 gram kubar esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve göktaşı olduğu değerlendirilen madde ve 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri