- Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti
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- Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti

- Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti Küba'da halk, korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası plajlara akın etti.

10.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:58

- Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti

HAVANA - Küba'da halk, korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası plajlara akın etti.

Küba'da 3 ayın ardından korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gevşetilince plajlar halkın akınına uğradı. Başkent Havana'da 3 Temmuz'da hayata geçirilen normalleşme süreci kapsamında plajlar, yüzde 50 doluluk oranı şartıyla açıldı. Havana'ya 25 kilometre uzaklıktaki El Megano plajına gelenler sosyal mesafeyi koruyarak denizin keyfini çıkardı. Halk plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken, cankurtaranlar da sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Havana'da yaşayan Yanet Perez yaptığı açıklamada, "Tüm önlemlere uyarak uzun zamandır karantinada olduğumuz için çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olan plajlar gibi her şeyin tadını çıkarabiliriz" dedi. Plajda çalışan cankurtaran Yunier Estevez, "Buraya sabah 7'de geldik. Ziyaretçiler geldiğinde onlara dezenfektan sıkıyoruz ve onları yerleşebilecekleri alanlar ile sosyal mesafeyi korumaları konusunda bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

- Kübalılar kısıtlamalar gevşetilince plajlara akın etti

Kaynak: İHA

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