Küba Meclisi Castrolar Dönemini Bitirecek Toplantıya Başladı

Küba Ulusal Meclisi'nin, ülkede Castrolar dönemini sona erdirecek iki günlük toplantısı bugün başladı.

Toplantının sonunda görevi bırakacak olan Devlet Başkanı Raul Castro, 2006'da ağabeyi Fidel Castro'nun yerine ülkenin lideri olmuştu.

Toplantının sonunda 1959'daki devrimden bu yana ilkez bir Castro ülkenin başında olmayacak.

Raul Castro'nun yerine gelmesi beklenen isimse Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel. Toplantıda neler olacak? Ulusal Meclis'in geçen ay yapılan seçimle belirlenen 605 üyesinin tamamı yemin ederek görevlerine başlayacak.

Ulusal Aday Komitesi'nin Başkanı, adayları 31 üyeli Devlet Konseyi'ne okuyacak.

Daha sonra Ulusal Meclis üyeleri gizli oy kullanacak. Oylar Ulusal Aday Komitesi tarafından sayılacak. Resmi Granma gazetesi sonuçların Perşembe günü duyurulacağını belirtti. Küba'da Devlet Konseyi nedir ve neden önemli? Küba'da iktidarı elinde tutan asıl kurum Devlet Konseyi. Meclis yılda sadece iki kez toplanıyor. Devlet Konseyi de yıl boyunca toplantı halinde kalıyor ve kanun hükmünde kararnameler şeklinde yasalar yapıyor.

1976'da kabul edilen anayasayla Cumhurbaşkanlığı makamı lağvedilmiş ve Devlet Konseyi'nin başkanı hem devlet hem de hükümet başkanı olmuştu. Castrolar devri gerçekten sona eriyor mu?





1959'dan bu yana Küba'da bir Castro ya başbakan ya da Devlet Konseyi'nin Başkanı sıfatıyla ülkenin lideriliğini yaptı.

Bununla birlikte, Raul Castro 2021'e dek Komünist Parti Genel Sekreterliği görevini yürütecek.

Uzmanlar, yeni devlet başkanının ülkenin günlük yönetiminden sorumlu olacağını, Raul Castro'nun perde arkasındaki nüfuzunu söyleyeceğini ve büyük ihtimalle genel olarak siyasette son sözü söyleyen figür olacağını söylüyor.

Yeni Devlet Başkanı kim olacak ?



Büyük ihtimalle yeni devlet başkanı olması beklenen isim Başkan Yardımcısı Miguel Díaz-Canel.

57 yaşındaki Canel, beş yıldır Raul Castro'yla birlikte çalışıyor ve Başkan Yardımcılığı görevine de Castro tarafından seçildi. Ancak şu ana dek Raul Castro'nun selefi olacağına işaret eden resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer öne çıkan adaylarsa, Barack Obama döneminde Küba- ABD arasındaki yumuşama müzakerelerinde önemli rol oynayan Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Komünist Parti'nin Havana Genel Sekreteri Mercedes Lopez. Yeni Devlet Başkanı herhangi bir siyaset değişikliği yapacak mı? Ülkenin yeni lideri kim olursa olsun, özellikle Raul Castro nüfuzlu bir siyasi güç olarak kaldıkça büyük ihtimalle kısa vadede büyük bir değişiklik yapmayacak.

Herhangi bir değişim büyük olasılıkla aşamalı ve yavaş olacak. Bununla birlikte Raul Castro göreve geldikten sonra, ağabeyi Fidel Castro döneminde akla bile gelmeyecek reformlar yapmış, özellikle ABD ile yakınlaşma adımları atmıştı.