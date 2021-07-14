Küba'da protestolarda ilk can kaybı

Küba'da hafta sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetmesiyle, ilk can kaybı kaydedildi.

Küba'da hafta sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetmesiyle, ilk can kaybı kaydedildi.

Küba'da Pazar günü gıda ve ilaç yetersizliği, fiyat artışı ve hükümetin korona virüs salgını ile mücadelesine karşı başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto eden Kübalılar, dün de başkent Havana'da sokaklara indi. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı protestolarda ilk can kaybı yaşandı. Dün gerçekleştirilen protestolarda eylemciler polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda hayatını kaybetti. Küba İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında Tejeda'nın hükümet tesislerine baskınlar düzenleyen grupta yer aldığını ve bazılarının da gözaltına alındığını açıklarken, görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin sokaklara dökülen insanları gözaltına aldığını savundu.

Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel, göstericileri "devrim karşıtı" olarak nitelendirirken Küba hükümeti, gösterilerin ABD tarafından desteklendiğini savunuyor. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı