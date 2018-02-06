Kü ile Taşkent Finans Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Özbekistan'ın Taşkent Finans Enstitüsü (üniversitesi) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Akademik anlamda Özbekistan'daki bir üniversiteyle imzalanan ilk iş birliği protokolü olma özelliği taşıyan anlaşma çerçevesinde iki ülke üniversitesi arasında ortak akademik çalışmalar gerçekleştirilecek. Her iki üniversitedeki öğrenciler ve akademisyenler iş birliği içerisinde çalışacak, projeler yapılacak ve ortak diploma verilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye vatandaşlarına 10 Şubat'tan itibaren 30 günlük vize muafiyeti tanımasının ardından akademik manada ilk resmi adımı Kastamonu Üniversitesi attı.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son zamanlarda geliştiğini belirtti.

Bu gelişmenin meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"İki üniversite arasındaki ilk anlaşmayı bugün yapıyoruz. Biz kardeşler arasında ayrılık olmasını hiçbir zaman istemedik. Özbekistan'daki kardeşlerimizi her zaman sevdik, kıyamete kadar da seveceğiz. Bugünkü imzalar bir başlangıç olacak. Üniversiteler arasında akademik işbirliği, yani talebe, öğretim üyesi değişimi, hocaların beraber çalışması, akademik araştırmalar yapılacak. Beraber proje üretilecek. Projelerin yapılıp hayata geçirilmesi ve ortak diploma verme de dahil bütün çalışmaları beraber yapacağız. Kıyamete kadar devam edecek bir beraberliğin başlangıç imzasını bugün atıyoruz. Türkiye sizin memleketinizdir, Kastamonu sizin evinizdir, Kastamonu Üniversitesi de sizin üniversitenizdir. "

Taşkent Finans Enstitüsü Rektör Vekili Prof. Dr. Akram Karimov da Özbekistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye vatandaşları için vizeleri kaldırdığını hatırlattı.

İş birliği protokolünün birçok fayda sağlayacağını ifade eden Karimov, "Bizim imzaladığımız protokol çerçevesinde yapılacak araştırma işleri, öğrencilerin gelişinin ve gidişinin çok kolay olacağını düşünüyorum. Protokolümüz iki ülkenin gençleri için çok önemli. Tarihi önemi var diye düşünüyorum. Bu çerçevede yapılacak işlerimizin iki ülke için de önemi vardır." dedi.

Konuşmaların ardından Aydın ve Karimov iş birliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine Taşkent Finans Enstitüsü Maliye Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Darvam Rustamov ve öğretim üyesi Prof. Dr. Azamjon Rakhmanou da katıldı.