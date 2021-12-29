KTÜN Rektörü Prof. Dr. Özçelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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KTÜN Rektörü Prof. Dr. Özçelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Özçelik, AA'nın
AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü (KTÜN) Prof. Dr. Babür Özçelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi Rektörü (KTÜN) Prof. Dr. Babür Özçelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özçelik, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin dünya genelinde çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen Özçelik, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğraflarına oy verdi. Spor kategorisinde ise Özçelik'in tercihi Şebnem Coşkun'un, "Kadınlar için daldı" fotoğrafı oldu.

Özçelik, oylamanın ardından, aralarında seçim yapmakta zorlandığı fotoğraflara bakarken keyif aldığını, AA foto muhabirlerinin büyük bir tebriği hak ettiğini söyledi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Özçelik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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