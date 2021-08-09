KTO ve TEMA Körfez Sorumluluğundan anlamlı etkinlik

Körfez Ticaret Odası Kocaeli Tema İl Temsilciliği, Körfez Tema İlçe Sorumluluğu ve Körfez Belediyesi organizasyonunda son zamanlarda yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

İlimtepe Hayvan pazarı alanında düzenlenen etkinlikte çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım sloganı ile hem ormanlık alana fırlatılan ve yangına neden olan cam şişeler ve çöplerde toplanarak soruna dikkat çekildi.

TEMA KÖRFEZ SORUMLUSU UYKUN '' YANGINLARIN %85'İ İNSAN FAALİYETİ SONUCU ÇIKIYOR

İlimtepe Hayvan pazarı alanında düzenlenen etkinliğe Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, Körfez Tema İlçe Sorumlusu Fatih UYKUN, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi e aynı zamanda TEMA Körfez sorumlusu Fatih Uykun düzenlenen etkinlik ile ilgili ''Çevremizi Temiz Tutalım, Ormanlarımızı Koruyalım" sloganıyla İlimtepe Hayvan Pazarı alanında ''Çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım' 'farkındalık organizasyonumuzu gerçekleştirdik maalesef Yangınlarınçoğunluğunun nedeni insanlardır. Birçok ülkedeçıkan yangınların %85 kadarı insan faaliyeti sonucunda başlıyor. Ormanlık alanlara fırlatılan cam şişeler, Güneş'ten gelen kavurucu ışınları tek bir noktada toplayarak ("lensleme" etkisi göstererek), çalı çırpıyı tutuşturabilmekte ve yangınları başlatabilmektedir.

ORMANLARDAKİ ÇÖPLER YANGINA SEBEP OLUYOR

Açıklamalarına devam eden Uykun ''Ormanlık alana atılan sigara izmaritleribazı çöpler yangınların başlamasına neden olabilir.Plastik atık gibi bazı maddeler yangında çıkan rüzgarlar ve yoğun hava akımı ileuzak mesafelereyangınları taşıyabilir. Doğayı seviyoruz onda huzur buluyoruz fakat yaktığımız mangal getirdiğimiz atıkları doğaya bırakmamalıyız. Dedi.

ÖZTÜRK ''KTO TEMA İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR''

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK ''Körfez Ticaret Odası ile TEMA Körfez sorumluluğu olarak çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Öncesinde eğitim komitesinin TEMA gönüllüsü komite olması, misafirler adına TEMA üyeliği gibi çok güzel farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile de bu çalışmalara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize dedi''.

Kaynak: Bültenler