KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

13.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:29

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem aylık hem yıllık bazdaki artışlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sanayi üretiminde 2018 yılının aralık ayında yaşanan yüzde 9.9'luk gerileme sebebiyle, bir artış göreceğimizi bekliyorduk. Bunun yanında ara malı ithalatındaki artışlar, ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki iyileşme yükseliş beklentimizi daha da güçlendirmişti. Nitekim aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6'lık güçlü bir artış gösterdi." dedi.

Zeytinoğlu sanayi üretiminde aylık bazda gerçekleşen yüzde 1.9 artışa ilişkin olarak, "Kasım ayının 1.3 puan üzerinde gerçekleşen bu artış, son çeyrekte ekonomideki toparlanmayı teyit ediyor. Sanayi üretimi bir önceki yılın son çeyreğine göre ise yüzde 5.8 artış gösterdi. Bu büyümeye de yansıyacaktır." dedi.

Aralık ayında sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Aralık ayında imalat sanayi sektöründeki yıllık yüzde 9.1, ara malı imalatında yüzde 10.6 ve sermaye malı imalatında yüzde 12.4, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 17 artış olduğunu görüyoruz. Bu kalemlerde aralık ayı yıllık artışının üzerindeki gerçekleşmeleri olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

2019 yılı geneli sanayi üretimi gelişmelerine ilişkin değerlendirme yapan Zeytinoğlu, "2018 yılında sanayi üretiminde yüzde 1.3 artış olurken, 2019 yıl ortalaması yüzde 0.6 gerilemeyle tamamlandı. Takip ettiğimiz alt sektörlere baktığımızda, bir önceki yıla göre,imalat sanayide yüzde 0.7, ara malı üretiminde yüzde 3.6 gerileme yaşandı. Sermaye malı üretiminde ise herhangi bir değişiklik olmadı. Bunların yanında 2019 yılında yüksek teknoloji ürünler kalemindeki yüzde 18.2'lik artışı değerli buluyoruz. Bu artış bir önceki yıl yüzde 10.7 idi." de

Kaynak: Bültenler