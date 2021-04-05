KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi
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KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi

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KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) 4 yıllık stratejik planının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) 4 yıllık stratejik planının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

KSBÜ Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik'in sunumuyla gerçekleşen toplantılarda; Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Cem Algın, Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi ile birlikte Genel Sekreter Kutlu Önal, daire başkanları, müdürler ve öğretim elemanları yer aldı.

KSBÜ'nün 2021-2025 yılları için hazırlanan stratejik planını değerlendirmek üzere gerçekleşen toplantılarda; stratejik planın ve kalite güvence sisteminin entegre bir şekilde yürütülebilmesi için Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan Stratejik Plan Raporu, Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları ile birlikte değerlendirildi. - KÜTAHYA

KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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