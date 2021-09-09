Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler, Yüz Yüze Eğitimde Mazeretli Sayılacak
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Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler, Yüz Yüze Eğitimde Mazeretli Sayılacak

Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler, Yüz Yüze Eğitimde Mazeretli Sayılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar, yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak.

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar, yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak. Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve EBA portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar ile Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlar mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi, okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.

Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve "www. eba. gov. tr" portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak. Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak. Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak. Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Eğitimini evde veya hastanede sürdüren öğrenciler Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler, bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrenciler için okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrencilere eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders desteği verilecek. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve "www. eba. gov. tr" portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Kaynak: Habermetre

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