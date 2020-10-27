Kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?
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Kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?

27.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:47
Kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?

Kronik kelimesi oldukça sık karşımıza çıkan ve zaman zaman kendimizde ve ailemizde karşılaştığımız kelimelerden birisidir. Bu kelime isim anlamı olarak birden fazla manaya gelir. Peki, kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?

Kronik kelimesi birkaç farklı anlamıyla hayatımıza giriyor pek ya kronik ne demek? Kronik hastalık ne demek? Kronik rahatsızlık ne demek?

KRONİK NE DEMEK?

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür. Bazı dönemlerd kronik hastalıklarda belirtiler artabilir. Özellikle kış ve yaz aylarında, bu mevsimlere girişte kronik hastalar da tekrarlama ya da alevlenme görülür. Kronik hastalıklar ömür boyunca devam etmeleri nedeni ile yakalanan kişiler ciddi şekilde uzun dönem içinde ilaç kullanmak zorunda kalabilir.

Kronik hastalıklar nedeni ile hayati organlar zarar görebilir. Kronik hastalığı olan kişilerin yıllarca ilaç kullanma nedeni ile yaşadıkları vardır. Bu ilaçların zaman içerisinde çeşitli yan etkileri olabilir. Kronik hastalığı olan kişiler ağrı ya da şikayetlerini ilaçlar ile baskı altına almaya çalışıyor. Kronik hastalık deyip geçilmemelidir. Kronik hastalığı olan kişiler mutlaka kontrole gitmelidir. Kronik hastalıkları olan kişiler ilaçların takibi ve yan etkileri konusunda hekimlerine mutlaka danışılmalıdır.

KRONİK HASTALIKLARIN BELİRTİSİ

Kronik hastalık vücudun hangi bölgesinde gerçekleştiyse, o bölgedeki organ ve dokuların zarar görmesi nedeniyle bir takım belirti ve bulgular görülür. Hastalıkların uzun süreli oluşu, zaman içerisinde kişide psikososyal bozuklukların ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Üzüntü, öfke, çaresizlik, öz güven kaybı, başkalarına bağımlı olma endişesi ve depresyon, kronik hastalıklara eşlik eden psikolojik belirtilerdendir.

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