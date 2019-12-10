Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi
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Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi

Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl ay önce başlayan ambargo krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ziversine Katar'dan bir yetkili katıldı.Körfez krizinin başladığı günden bu yana düzenlenen en kısa zirvede, Katar ambargosu konusuna değinilmedi

10.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:31
Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi

ülkeleri ile arasında 2,5 yıl önce başlayan ambargo krizinden sonra düzenlenen (KİK) zirvesine ilk kez Katar'dan bir yetkili katıldı.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen kısa zirvede Katar ambargosu konusuna hiç değinilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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