Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi
Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl ay önce başlayan ambargo krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ziversine Katar'dan bir yetkili katıldı.Körfez krizinin başladığı günden bu yana düzenlenen en kısa zirvede, Katar ambargosu konusuna değinilmedi
10.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:31
Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl önce başlayan ambargo krizinden sonra düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine ilk kez Katar'dan bir yetkili katıldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen kısa zirvede Katar ambargosu konusuna hiç değinilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com