Kriz büyüyor! Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular

Belarus ve Polonya arasındaki göçmen krizi giderek içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Rusya'nın sınıra asker göndermesi ve Belarus'la birlikte tatbikata başlamasının ardından göçmen tehdidine karşı İngiltere de devreye girdi. Fakat Belarus tarafı, göçmenlerin Polonya'ya geçmesi için her türlü yolu deniyor.

ASKERLERİN GÖZÜNE LAZER TUTTULAR

İki ülkenin sınır bölgesinde yaşanan ilginç olayda, Belarus sınır muhafızları ellerindeki özel lazerleri Polonya askerlerinin gözüne tutarak göçmenlerin geçişine yardım etti. Lazer nedeniyle gözleri kamaşan Polonya askerleri, uzun süre müdahalede bulunamadı.

AVRUPA'YA GEÇMEK İSTİYORLAR

Birçok yerden Belarus'a girmeyi başaran göçmenler, yeni bir hayat hayaliyle Polonya üzerinden Avrupa'ya geçmek istiyor. Ancak hem kendi ülkelerinden göçmen kalmasından korkan hem de Avrupa'nın baskının hisseden Polonya, bu duruma taviz vermiyor.

SURİYELİ GENCE AİT CESET BULUNDU

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bölgeden dikkat çeken haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Polonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında Wolka Terechowska köyü yakınlarındaki ormanda Suriyeli genç bir adamın cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde genç adamın ölüm nedeninin belirlenemediği aktarıldı.

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