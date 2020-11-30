Kritik toplantı öncesi bomba iddia: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletilecek

Artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra yetkililer yeni tedbirlerin sinyalini verirken gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Reuters'ın toplantı öncesi hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat kısıtlamasının genişletileceği aktarıldı.

Ülkemizde son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları tedirginliğe yol açarken, yetkililer yaptıkları açıklamalarda alınan tedbir kararlarının sıkılaştırılabileceğini vurguladı. Bu açıklamaların ardından gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi.

"SOKAĞA ÇIKIŞ KISITLAMASININ GENİŞLETİLMESİ KUVVETLE MUHTEMEL"

Kritik toplantı öncesi İngiliz haber ajansı Reuters'ın hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği haber dikkat çekti. İsmi verilmeyen bir yetkilinin vaka sayılarında gelinen noktaya dikkat çektiği ve "Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel" dediği belirtildi.

"SEYAHAT YASAĞI GETİRİLMESİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Hükümet yaptığı değerlendirmeler sonucunda iki hafta önce hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkış kısıtlaması getirirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günlük 3 saat sokağa çıkma olanağı tanındı. Ayrıca okullarda yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmaması kararlaştırıldı. Reuters'a konuşan aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, "İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var" dedi.

"SOKAK KISITLAMASI KAÇINILMAZ GİBİ DURUYOR"

Bir başka kaynak da ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtti ve "Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR ADIMLARIN ETKİSİNİ GEÇEN SEFER GÖRDÜK"

Bilim Kurulu'nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten ayın kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere seyahat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı ve "Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük" dedi.