Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında geçen görüşmeye Gençlik Parkı diyaloğu damga vurdu. Yavaş, Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredilen Gençlik Parkı'yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, kararın düzeltilmesini istedi. Erdoğan, "Düzeltilsin" talimatı verdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Bugün kaleme aldığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkasını kaleme aldı.

Tüm gözlerin çevrildiği kritik görüşmede Mansur Yavaş'ın Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildiğine ve burayla ilgili ödemelerin devam ettiğine dikkat çektiğine vurgu yapan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girerek "Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin" şeklinde talimat verdiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor.

Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü'nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı'yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, 'Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin' diye talimat veriyor.

Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, 'Bunu tekrar görüşelim, bitirelim' diye not aldırıyor.

Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, 'Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın' diyor.