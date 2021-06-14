Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
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Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye odaklandı. Masada önemli konuların görüşüleceği bilgisine yer verilirken, geçen hafta Wall Street Journal'da yayınlanan "Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok" isimli makale dikkat çekti. Söz konusu makalede, Türkiye'nin eskisi gibi olmadığı belirtilerek ülkeyi artık daha modern bir gözle anlamak gerektiğinden bahsedildi.

Günlerdir merakla beklenen NATO Zirvesi bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde ise Afganistan, Suriye ve Libya konularının konuşulacağı ifade edildi.

ABD BASININDAN DİKKAT ÇEKEN MAKALE

Kritik görüşme öncesi geçen hafta Wall Street Journal'da (WSJ), ABD dış politikası konusunda uzman bir akademisyen olan Walter Russell Mead'ın kaleminden çıkan makale dikkat çekti. "Burası dedenizin dönemindeki Türkiye değil" başlıklı makaleyi Millyet'ten Didem Özel Tümer köşesine taşıdı.

DİKKATLE OKUNMUŞ OLMALI

Ankara'da, WSJ'deki bu makalenin Beyaz Saray'da ilgilileri tarafından mutlaka dikkatle okunmuş olduğuna vurgu yapıldı. Yazı bu yönüyle sadece başlığıyla değil, ABD Başkanı'na "Erdoğan ile görüşmeye hazırlanırken, bu önemli ilişki hakkında yeni bir düşünce şekli geliştirmesi gerekir" demesi ve bunun nedenlerini Türklerin bakış açısından tek tek sıralaması nedeniyle de önemli.

Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok

YAZI, TÜRKİYE'Yİ ANLAMA REHBERİ NİTELİĞİNDE

Yazısının son cümlesi "Biden'ın Erdoğan ile görüşmesindeki işi, eski ABD-Türkiye ittifakını kurtarmak değil, yeni bir ittifakın temelini atmak" olan Mead, görüşme öncesinde Biden'a adeta bir Türkiye'yi anlama rehberi sunuyor.

"FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İZLENMELİ"

Türkiye'nin dış politikasında daha farklı bir bakış açısı izlenmesi gerektiği iddia edilen makalede özellikle Türkiye'nin daha girişimci ve modern bir anlayış benimsediğine dikkat çekildi.

Kritik Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD basınından dikkat çeken uyarı: Karşınızda dedelerinizin Türkiye'si yok
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