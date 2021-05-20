Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak
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Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de toplandı. Aşıdaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantıya ilk kez BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs vaka sayısı, aşı tedarik ve aşılama süreci ile 1 Haziran sonrası izlenecek yol haritası gündemleriyle toplandı.

UĞUR ŞAHİN DE KATILACAK

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Bugünkü toplantının özel bir de konuğu olacak. Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katılıyor. Uğur Şahin, aşı tedariki ve aşı kampanyası ile ilgili bilgi verecek.

90 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayları için de anlaşma yapıldı. 90 milyon doz daha aşı gelmesi planlanıyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, Çin'den bu hafta 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini belirtmişti.

Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak
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