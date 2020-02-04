Kristal-İş üyelerinin 'çay içme' isteği arbede çıkardı

04.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:42

Eskişehir'de tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden alınan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri, 9 saat bekleyişin ardından Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı ve il temsilcileriyle anlaştı. Aynı sendikadan üyeleri karşı karşıya getiren olayda, 'çay içme' konusu nedeniyle de iki kez arbede çıktı.



Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şubesi başkan ve yönetimine, genel merkezleri tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden geçici olarak el çektirildi. Yaşanan duruma tepki gösteren üyeler, Kristal-İş Genel Başkanlığının kentte düzenleyeceği toplantıya izin vermedi. Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ve çeşitli illerin temsilciler sendika kapısına gelerek içeri girmek istedi. Bunun üzerine kapının önünde adeta etten duvar ören işçiler, yönetime içeri almayacaklarını ve toplantıyı başka zaman yapmalarını söyledi. Yaşanan sözlü tartışmalar sonucu çıkan ilk arbede çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle sona erdi. Ardından polis ekiplerinin iki grup arasına set çekerek meydana gelebilecek kavganın önüne geçti.



Çay konusu iki kez arbede çıkardı



Bekleyiş devam ederken genel merkez yöneticilerinin tarafında olan sendika üyeleri, yukarı çıkmak için kapıda bekleyen üyelerden izin istedi. Kapıdaki üyeler, geçişe izin vermeyince, 'Çay içeceğiz çay', 'Çay yasak mı?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki grup 'çay' konusu nedeniyle tekrar birbirine girdi. Polis ekiplerinin ayırmasıyla durulan olayda, çay içme ısrarı sürerken yaşanan sözlü tartışmaların akabinde yine arbede çıktı. Ardından kapıdan geçerek yukarı çıkan bazı sendika üyeleri 50 çay istedi.



9 saatlik bekleyişin ardından anlaşıldı



Yaşanan arbedeler sonrası durulan ortamda, genel merkez yönetimi tarafında olan 7 kişi uzlaşmak üzere yukarı çıktı. Burada uzun süreli bekleyişin ardından sonuç tatlıya bağlandı. Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, sendikanın karar defterini vermeyi kabul etti. Ardından üyeler yarın toplantı yapmak üzere sendika önünden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA