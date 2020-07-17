Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini belirterek "Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini belirtti. Ayasofya'ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğuna da vurgu yapan Peskov, "Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak" şeklinde konuştu.

MESELEYİ TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİ OLARAK YORUMLADI

Avtoradio'ya demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini belirten Peskov, "Bunun olacağını sanmıyorum. Resmi duruşumuz, bunun Türkiye'nin içişleri olduğu yönünde. Bu birincisi. İkincisi de, ne karar alınırsa alınsın Türk partnerlerimizin Ayasofya'nın statüsünü UNESCO'nun dünya kültür mirası kategorisine aldığı bir yapı olarak göreceğini ve Ayasofya'nın dünyadaki birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir önem taşıdığını dikkate alacağını umuyoruz" yanıtını verdi.

Vladimir Putin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"TURİSTLERİMİZ KAZANÇLI ÇIKACAK"

Peskov, "Kutsal bir önem taşıdığının dikkate alınması sözüyle ne demek istiyorsunuz?" sorusu karşısındaysa şu ifadeleri kullandı: "Demek istediğim, Hristiyanların, turistlerimizin oraya girebilmeleri. Türk partnerlerimiz, her şeyin en iyi şekilde korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı. Üstelik Ayasofya'ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğunu da söyleyeyim. Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak."

ERDOĞAN-PUTİN BENZERLİĞİNE VURGU

Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirlerine benzediğini, bu nedenle de çok güç durumlarda dahi beraber bir çözüm bulabildiklerini belirtti.