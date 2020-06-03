Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit ederek, tecavüz ile ilgili özel bilgiler yayımlayacağını söyleyen ünlü hacker grubu Anonymous, şimdi de Lady Diana'yı Kraliyet Ailesi'nin öldürdüğünü iddia etti.

Hacker grubu Anonymous, Lady Diana'nın ölüm nedenine dair belgeler yayımladı. Grup elindeki belgelerde 31 Ağustos 1997'de bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Diana'nın İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından çok fazla özel bilgiye sahip olduğu için öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti.

ELİNDE TECAVÜZ KASETLERİ Mİ VARDI?

Hacker grubu, Lady Diana'nın, Prens Phillip'in insan ticareti işi yaptığını, kayın biraderi Prens Andrew'un cinsel istismar ve tecavüzlerini, eşi Prens Charles'a yakın bir ismin ise kraliyet çalışanı bir erkeğe tecavüz ettiğini bildiğini, her şeyi bir kasete kaydedip saraydaki bir kasaya sakladığını öne sürdü.

KASET, PRENSES DİANA'NIN UŞAĞINA KALDI

Bu iddialara göre, Diana öldürüldükten sonra bu kaset, uşağı Burrell'a geçti. Diana'nın kız kardeşi Lady Sarah McCorquodale ile kaseti dinledikten sonra yeniden bir başka kasaya sakladı. Ortalıkta bir kaset olduğu gerçeğini öğrenen Kraliyet ailesi, Burrell'a yerini sordu, Burrell ise kasetin kendisinde olmadığını, nerede saklandığını bilmediğini söyledi. Ama Diana'nın kız kardeşi, kasetlerde saraya ait tecavüz ve insan ticareti ile ilgili bilgiler olduğunu saklamadı.

Sonradan bulunan 30 dakikalık kasette, Prens Charles'a yakın bir kişinin, Hem Mısır'da hem de İngiltere'deki saraylarda çalışanlara tecavüz ettiği doğrulandı. Kasetin ortaya çıkmasından sonra o dönem Parlamento üyesi Norman Baker Prens Charles ve diğerlerinin bu hikayeyi açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi ama yapılan açıklamalar tatmin edici değildi.

PRENSES ÖLMEDEN ÖNCE EŞİNİ SUÇLAMIŞTI

Yıllar önce Lady Diana hayattayken verdiği bir röportajda, eşinin kendisini öldürmek için bir kaza planladığını söylemiş Kraliyet Ailesi daha sonra tüm bu söylenenleri yalanlamıştı.

TRUMP'A PEDOFİLİ SUÇLAMASI

Anonymous, Trump ve Epstein'ın beraber 13 yaşındaki bir çocuğun istismarından yargılandığı davaya ilişkin resmi evrakları paylaştı. Anonymous, pedofili sebebiyle tutuklandıktan sonra hapishanede şüpheli bir biçimde intihar ettiği anlaşılan Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen 'küçük kara kitap' adında bir tür vizite defteri yayınladı.

Reşit olmayan kızların para karşılığı ünlü isimlerle birlikte olmasına aracılık eden Epstein'ın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump'tı ve intihar süsü verilmiş cinayeti bizzat o organize etti. Ancak belgelerin içeriğinde bunu destekleyecek herhangi bir kanıt yok.