Kraliçe Lear Filmi

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Daha önce Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde yer alan Arslanköy Tiyatro Topluluğu'nun serüveni şimdi de beyaz perdede. Belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini Pelin Esmer üstlenirken müzikleri ise Barış Diri'ye ait.

Toroslar'da yer alan Arslanköy isimli beldede yaşayan bir avuç köylü kadın, 2000'li yılların başında bir araya gelerek bir tiyatro topluluğu kurar ve ismini de Arslanköy Tiyatro Ekibi olarak duyururlar. Kurdukları bu tiyatro topluluğu sayesinde hayatları değişen kadınlar, günlük yaşamlarını sahnede oynamaya başlarlar. Bu sefer kendilerine farklı bir amaç edinen kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemeyi planlar. Suyun bile zor ulaştığı köylerde oyun sergilemek için yola koyulan kadınların dünyası bu süreçte Kral Lear'ın dünyası ile iç içe geçer.

Yönetmen: Pelin Esmer

Senaryo: Pelin Esmer

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Kraliçe Lear

Yapımcı Firma: Sine Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 15.11.2019



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Kaynak: InterSinema.com