Kral Kaybederse'de Özlem ölüyor mu? Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu, neden?

Kral Kaybederse dizisinde ekrana gelen son bölümün ardından Özlem karakterinin geleceği dizinin gidişatı hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Hikâyede yaşanan çarpıcı gelişmeler sonrasında, "Özlem diziden ayrılıyor mu?", "Özlem ölecek mi?" gibi sorular sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Peki, Kral Kaybederse dizisinde Özlem ölecek mi? Kral Kaybederse Özlem diziden ayrılıyor mu? İşte, tüm detaylar ve yaşanan son gelişmeler…

KRAL KAYBEDERSE'NİN ÖZLEM'İ NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan sevilen dizisi "Kral Kaybederse", önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 16. bölümüyle ilk sezon finalini yapacak. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı ve sezon boyunca yüksek izlenme oranları yakalayan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmişti.

Kral Kaybederse'de Özlem ölüyor mu

Bu oyuncular arasında yer alan Nilperi Şahinkaya, canlandırdığı karakterin hikâyesinin sona ermesiyle birlikte yeni sezonda dizide yer almayacak. Başarılı oyuncu, "Kral Kaybederse" dizisine veda ettikten hemen sonra Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği "Gelin Takımı 2" adlı sinema filminin çekimlerine başlayacak. Filmin seti ise 7 Haziran'da kurulacak.