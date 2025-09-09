Kral Kaybederse 17. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

Aşkın sadakatsizlikle sınandığı, kudretin kırılganlığa dönüştüğü ve güçlü olanın kaybeden konumuna sürüklendiği bu hikâye, ekran başındakileri baştan sona etkilemeyi hedefliyor. "Kral neyi kaybedecek?" sorusunu merkezine alan yapım, izleyiciyi merakla sonraki bölümlere taşıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz da rol alıyor.

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK HİKÂYE Mİ, HANGİ ROMANDAN UYARLANDI?

Ekrana uyarlanan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adı taşıyan romanından esinleniyor. Yazarın terapi sürecinde danışanlarından dinlediği hayat hikâyelerinden ilham alarak kaleme aldığı eser, gerçeğin izlerini taşıyan güçlü bir kurgu sunuyor. Psikolojik boyutlarıyla öne çıkan kitap, insan ruhunun karmaşık taraflarını gözler önüne seriyor.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Dizi; hırs, aşk, güç ve ihanetin iç içe geçtiği çarpıcı bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Merkezde ise Kenan Baran'ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte çevresindeki insanların hayatlarının altüst oluşu var. Beklenmedik olaylarla dolu bu serüven, izleyicileri "bir kral neden kaybeder?" sorusunun cevabını aramaya davet ediyor. Bölümler Star TV ekranlarından takip edilebiliyor.

KARAKTERLER

KENAN BARAN – HALİT ERGENÇ

Gücün ve cazibenin temsilcisi… İstediği her şeye ulaşabileceğine inanan, özellikle kadınlar üzerinde büyük bir etki bırakan bir adam. Zafer onun için yaşamın tek anlamı. Fakat aslında derinlerde, kaybetmekten korkan bir çocuk gizli…

HANDAN – ASLIHAN GÜRBÜZ

Kenan'ın zarif ama kırılgan eşi. Sevilme arzusuyla Kenan'a sıkı sıkıya bağlı. Ancak ihaneti öğrendiğinde hayatını yeniden şekillendirecek büyük bir karar vermek zorunda kalacak.

FADİ – MERVE DİZDAR

Maddi zorluklar içinde büyüyen Fadi, ailesinin beklentilerine rağmen azmiyle ayakta duran güçlü bir kadın. Kenan'la yollarının kesişmesi, hayatında hiç tahmin etmediği kapılar açacak.

ÖZLEM – NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan'ın en yakın dostu… Başarılı, alımlı ve özgüvenli görünse de içinde büyük bir boşluk taşıyor. Yasakların cazibesiyle sürüklendiği bu yol, onu tehlikeli bir çatışmaya götürecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kenan geçmişteki hatalarıyla yüzleşmeye başlarken, Handan yeni bir sayfa açma umuduna tutunur. Ancak Kenan'ın tekrar ihanetiyle karşılaşması, Handan'ı büyük bir yıkıma sürükler. Özlem, şehirden ayrılmadan önce Kenan'a duygularını itiraf etme cesaretini bulur. Fadi ise geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışsa da Kenan'a duyduğu karmaşık hislerden kurtulamaz. Aldığı ağır darbenin ardından umutsuzluğa kapılsa da, yeniden umut ışığını yakalayan kişi yine Kenan olur.