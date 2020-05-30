Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı
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Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı

Kral Arthur efsanesinden sinemaya uyarlanan film, serinin ilk çalışması olarak planlandı. 2017 yılına vizyona giren Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi; Arthur'un, tahtın haksız yere elinden alınmasına karşı girdiği mücadelede meşhur kılıcı Excalibur'un da rolü üzerinde duruluyor. Kral Arhur: Kılıç Efsanesi filmi fragmanı izle...

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı
30.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:36

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi fantastik unsurlarla beyazperdeye geliyor. Kral Arthur karakterini Charlie Hunnam'ın canlandırdığı yapımın yönetmenliğini Guy Ritchie üstleniyor. Senaryosunu Joby Harold, Guy Ritchie, Lionel Wigram ve David Dobkin kaleme aldı.

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KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ OYUNCULARI

Efsane haline gelen kılıç Excalibur ile Kral Arthur'un aksiyon ve macera dolu filmi Kral Arthur: Kılıç Efsanesi oyuncu kadrosu da yıldızlar geçidini oluşturuyor. İşte, oyuncu kadrosu:

Charlie Hunnam: Arthur

Àstrid Bergès-Frisbey: The Mage/Guinevere

Jude Law: Vortigern

Eric Bana: Uther Pendragon

Djimon Hounsou: Bedivere

Kamil Lemieszewski: Merlin

Aidan Gillen: Bill

Freddie Fox: Ed

Annabelle Wallis: Maid Maggie

Georgina Campbell: Kay

Mikael Persbrandt: Kjartan

Lorren Bruce: Syrena

Hermione Corfield: Syren

Kingsley Ben-Adir: Wetstick/Sir Tristran

Neil Maskell: Backlack

Javan Hirst: Borin

Millie Brady: Prenses Catia

Thomas Metcalfe: Yardımcı Büyücü

David Beckham: Blackleg Lideri

Katie McGrath: Elsa

Michael McElhatton: Jack'in Gözü

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Kral Arthur'un kılıcı Excalibur'un efsanesini ve Arthur'un sokaklardan, tahta yolculuğu anlatılıyor. Çocukken babası Kral Uther Pendragon ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur, Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı

Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur, gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere adında gizemli genÇ bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmi oyuncuları kim? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu, fragmanı
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