2020 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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2020 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:50
2020 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr' adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖSYM'den yapılan duyuruda ise adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri ifade edildi. 

2020 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
2020 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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