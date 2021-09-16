Kpss tercihlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı son dönemde en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan vatandaşlar bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için büyük çaba gösterdi. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar en çok "KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercihi ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularını araştırmakta. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Tercihlerin ÖSYM tarafından açıklanmasının ve takvimde yer almasının ardından KPSS tercih tarihleri haberimizde yer alacak.

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

KPSS Tercihleri ÖSYM'nin " ais.osym.gov.tr " internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

TERCİH KLAVUZU YAYINLANDIKTAN SONRA BURADA OLACAK!

KPSS TERCİH EKRANI!

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ya ÖSYM'nin mobil uygulamalarından öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecektir.

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