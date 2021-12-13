KPSS tarihleri 2022! eKPSS 2022 ne zaman? ÖSYM takvimi Gelecek yıl KPSS hakkında son dakika haberleri

Kpss tarihleri 2022 belli oldu mu? e Kpss 2022 ne zaman? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 KPSS takviminin yayınlanmasını bekleyen adaylar, ayrıca 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? sorularının da yanıtlarını araştırıyor. KPSS takvimi!

KPSS TARİHLERİ 2022 BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yapılacak KPSS sınavının ardından yapılacak olan 2022 KPSS sınavı yani Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında araştırılan detaylar biri de "2022 KPSS sınavı ne zaman?" sorusu oluyor. 2022 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

Açıklanan takvime göre eKPSS 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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