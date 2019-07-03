KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM AİS'te sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yapılacak KPSS için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. 14 Temmuz'da yapılacak sınav öncesinde KPSS sınav giriş belgesi için sürekli ÖSYM sayfasını kontrol ediyorlar. ÖSYM AİS üzerinden yayınlanacak KPSS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav giriş yerlerinin, ÖSYM tarafından sınavdan bir hafta önce açıklaması gerekiyor. KPSS sınav giriş belgesi aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz ÖSYM AİS üzerinden yayınlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - ÖSYM AİS

2019 KPSS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yapılan 2019 KPSS için başvurular 15 Mayıs'ta sona ermişti.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER



2019 KPSS kılavuzuna göre sınava girişte gerekli olan belgeler şunlar;

a) 2019-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORT

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav sonuç takvimine göre 2019 KPSS sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tümüyle adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr internet adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, Sınava Giriş Belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme vb. işlemlerini yapabilirler.

ŞİFRENİZİ UNUTTU İSENİZ NE YAPMANIZ GEREKİR?

Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle başka hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportunun aslı ile (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" de geçerlidir.) ile birlikte şahsen başvurarak, ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Cezaevinde olması nedeniyle bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM'ye müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.